È la festa di compleanno, per i 50 anni del gruppo "Tradissiones Populares". Era la Settimana Santa di 50 anni fa, quando un giovane tenente, in forza alla caserma "Bechi Luserna" di Macomer, venne nel paese, assieme a un soldato del posto, per vedere gli antichi riti della settimana che precede la Pasqua. Proprio in quella circostanza vennero poste le basi per far nascere il gruppo "Tradissiones Populares".

Il giovane tenente era Gianfranco Scalas, scomparso recentemente ad Assemini. Quello che nel paese hanno sempre chiamato "Su gruppu de su tenente", si è man mano inserito nel sistema di riscoperta e valorizzazione delle tradizioni popolari, organizzando manifestazioni che hanno richiamato nel paese centinaia di gruppi focloristici di tutto il mondo.

Seguito da Gianfranco Scalas, il gruppo fece nascere anche un premio giornalistico, "Funtana Elighe", dedicato alle tradizioni popolari.

Per i 50 anni, sarà una festa di compleanno tra le più importanti, con la manifestazione "Intradas", una rassegna di arti e tradizioni popolari, che si svolgerà domani, con sfilate di cavalieri in costume tradizionale, maschere etniche, canti a tenores, balli e musiche della tradizione.

«Sarà una giornata dedicata proprio a Gianfranco Scalas- dice il presidente dell'associazione, Angelo Cossu, "boghe" del coro a Tenore Santa Sarbana- per lui abbiamo deciso di cmbiare il nome del sodalizio, con Tradissiones Populares-Gianfranco Scalas. Per una intera giornata ripercorreremo la storia del gruppo, con la partecipazione di tanti altri gruppi».

La manifestazione, si aprirà domani pomeriggio con la sfilata dei gruppi lungo le vie principali del paese. Ad aprire la parata ci saranno cavalieri e amazzoni in costume seguiti dal gruppo del Mini Folk Tradissiones Populares. Subito dopo ci saranno i componenti del gruppo degli adulti dal presidente Angelo Cossu, il San Michele Arcangelo di Bono, il Gruppo folk di Lula, San Pietro di Ittiri, Città di Assemini, San Nicola di Irgoli, Sant’Anna di Oniferi, Battor Moros di Fonni e il gruppo dei Mamuthones e Issocadores della pro Loco di Mamoiada.

A seguire ci sarà l’esibizione sul palco, in piazza Carraghentu, dei gruppi di ballo e dei tenores locali ‘’Santa Sarbana’’ e ‘’Sa Madalena’’. Una giornata all'insegna delle tradizioni popolari, ma anche nel ricordo di quella avventura nata proprio 50 anni fa. Grazie a Gianfranco Scalas.

