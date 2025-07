Dopo settimane di disagi e domeniche da incubo con lunghe code domenicali sotto il sole per i cantieri stradali, arriva un nuovo provvedimento che interesserà la strada statale 131 Dcn (Diramazione Centrale Nuorese): Anas ha annunciato la chiusura totale del tratto stradale all’uscita di Nuoro per lavori di bitumazione.

Il blocco sarà in vigore dalle 22 del 18 luglio fino alle ore 06 del 19 luglio 2025, e coinvolgerà entrambe le carreggiate, sia in direzione Nuoro che in direzione Olbia.

Nel dettaglio, la carreggiata nord, in direzione Olbia, sarà chiusa al traffico dal chilometro 50+150 ( svincolo di Nuoro-Prato Sardo) al chilometro 61+400, (svincolo per Orune-La Solitudine) mentre la carreggiata sud, in direzione Nuoro, sarà interdetta dal chilometro 61+760 (svincolo Orune- La Solitudine) al chilometro 50+050 (Nuoro - Parto Sardo).

La chiusura è totale e interesserà tutti gli utenti della strada.

In virtù di questo blocco, tutto il traffico sarà deviato all’interno del Comune di Nuoro, con un percorso obbligato attraverso alcune delle principali arterie cittadine. Chi viaggia in direzione Nuoro, provenendo da Olbia, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo per Orune situato al km 60+770 e proseguire lungo la Strada Provinciale 45 fino all’ingresso del centro abitato, all’altezza di via della Solitudine. Da lì, il transito proseguirà su via Antonio Ballero, attraversando piazza Italia, quindi su via Trieste e via Mannironi, fino a imboccare l’ex statale 389 “di Buddusò e del Correboi”, raggiungendo infine la 131 Dcn nei pressi del bivio al chilometro 50+572.

Chi invece procede in direzione Olbia, provenendo da Nuoro, verrà deviato già al km 50+150 sulla in direzione Nuoro, per poi immettersi sulla ex statale 389 “di Buddusò e del Correboi” e attraversare via Mannironi, via Trieste, piazza Italia, via Antonio Ballero e viale della Solitudine. Da lì, il percorso continuerà lungo la SP 45 fino allo svincolo al km 60+770, dove sarà possibile rientrare sulla statale 131 DCN in direzione Olbia.

L’intervento, seppur limitato a una sola notte, è considerato necessario per migliorare la qualità del fondo stradale. La speranza è che, dopo le lunghe domeniche estive segnate dai rallentamenti, questo intervento permetta una maggiore fluidità del traffico nelle prossime settimane.

