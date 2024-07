Due feriti lievi e traffico in tilt alle porte di Nuoro. È il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato poco dopo le 17.30 all’ingresso della città con un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 vetture e un veicolo commerciale.

In totale 2 persone sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate nel vicino ospedale per accertamenti. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e all’assistenza del personale sanitario.

Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia per i rilievi di competenza e per la gestione del traffico che ha subito gravi rallentamenti. E attualmente l’ingresso principale alla città da viale Segni è in tilt.

