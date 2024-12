Un incidente fortunatamente senza feriti ha mandato in tilt alle 8.30 il traffico all’ingresso di Nuoro.

Il sinistro, che ha coinvolto un furgone e una Fiat Panda, è avvenuto nella rampa di accesso per la 131 dcn bloccando il traffico sia in ingresso alla città per chi proviene da Siniscola sia in uscita per chi è diretto verso la 131 dcn.

Sul posto la polizia stradale

