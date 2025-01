Lunga 10 metri per 3, peso 10 tonnellate. È la maxi pompa che consentirà di rilanciare l’acqua prelevata dall’invaso del Govossai, nel Comune di Fonni, verso il potabilizzatore di Jann’e Ferru, garantendone l’intero fabbisogno anche quando i livelli saranno inferiori all’attuale punto di presa. Verrà messa in funzione domani mattina e permetterà anche di evitare, in attesa del collegamento con il vicino invaso di Olai, che l'acqua del Govossai, che per problemi strutturale può invasare in minima parte, finisca a valle.

Si tratta di uno degli impegni presi da Abbanoa negli ultimi incontri del tavolo permanente sull’emergenza idrica nei comuni serviti dall’acquedotto di Jann’e Ferru: Nuoro, Bolotana, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule e Silanus e in caso di necessità anche Dorgali, Oliena e Cala Gonone



