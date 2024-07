Due turisti francesi, in difficoltà in località Gorropu, sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco.

Sul posto gli operatori della sede centrale di Nuoro e l’elicottero della Direzione regionale Sardegna con a bordo gli specialisti soccorritori.

I due, una volta individuati su una cengia nel canyon di Gorropu, sono stati portati a bordo del “Drago” con il verricello, una manovra in sinergia tra pilota, specialista ed elisoccorritore, per poi essere consegnati al personale della squadra Vigili del fuoco e personale sanitario che ne ha verificato il buono stato di salute.

(Unioneonline)

