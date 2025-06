Oltre 18 milioni di euro scoperti in maggiori redditi non dichiarati, 2,5 milioni in illeciti sulla spesa pubblica e 13 tonnellate di marijuana sequestrata. Sono i dati forniti oggi a Nuoro durante la cerimonia per la Festa della Guardia di Finanza, occasione per celebrare l’impegno delle Fiamme Gialle al servizio della legalità economico-finanziaria e per fare il punto sui risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno.

Nel suo intervento, il Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Ferri, ha tracciato il bilancio dell’attività svolta, articolata su tre principali obiettivi strategici: la tutela delle entrate, il controllo sulla spesa pubblica e il contrasto ai reati di natura economico-finanziaria.

Tutela delle entrate: scoperti 18,4 milioni di euro di redditi non dichiarati

Nel corso del 2024 sono state effettuate 221 verifiche e controlli fiscali, con l’accertamento di redditi non dichiarati per un totale di 18,4 milioni di euro. Di questi, 8,5 milioni sono riconducibili a casi di evasione totale, mentre 2,8 milioni riguardano l’evasione dell’IVA. Numeri significativi che confermano l’attenzione costante della Guardia di Finanza sul fronte del sommerso d’impresa e del lavoro.

Spesa pubblica: segnalati oltre 200 soggetti per indebite percezioni

Sul versante della spesa pubblica, sono stati portati a termine 329 interventi, che hanno portato alla segnalazione di 214 soggetti responsabili di indebite percezioni di fondi pubblici. Il danno economico accertato ammonta a 2,5 milioni di euro. Tra le operazioni più recenti, l’esecuzione, pochi giorni fa, di un sequestro di beni immobiliari per 130 mila euro, eseguito nell’ambito di un’inchiesta per frodi ai danni dello Stato.

Contrasto ai reati economico-finanziari e lotta al narcotraffico

Particolarmente intensa anche l’attività di contrasto ai reati economici e finanziari, tra cui riciclaggio e autoriciclaggio, che ha visto coinvolti cinque soggetti per un importo complessivo di 600 mila euro. Sono inoltre emersi patrimoni distratti per circa 2 milioni di euro, di cui 1,5 milioni per i quali è stato richiesto il sequestro.

Infine, sul fronte del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la Guardia di Finanza di Nuoro ha portato a termine una delle più significative operazioni dell’anno, con il sequestro di 13 tonnellate di marijuana, coltivate e lavorate illegalmente nella provincia.

Il Colonnello Ferri ha sottolineato come “la presenza della Guardia di Finanza sul territorio sia garanzia di legalità e presidio a tutela dell’economia sana, dei cittadini e delle imprese oneste”.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari locali, con momenti di riconoscimento anche per gli uomini e le donne del Corpo che si sono distinti in operazioni di particolare rilievo

© Riproduzione riservata