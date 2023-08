Inseguimento ad alta velocità per le vie di Gavoi questa mattina attorno alle 8 del mattino.

Una Jeep dei carabinieri avrebbe imposto l’alt ad una macchina sospetta che non si è fermata. È nato un inseguimento per le vie del paese, sino a quando la macchia dei militari nell’affrontare una curva verso sinistra nella centralissima via Roma avrebbe perso il controllo.

Nell’urto contro un muro, l’auto dei militari è rimasta bloccata a causa di una ruota che si è staccata dal resto del mezzo, mentre l’auto in fuga ha fatto perdere le proprie tracce.

Ora è caccia all’autista che non si è fermato, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere.

