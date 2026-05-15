Questa mattina un pullman dell’Arst proveniente da Lanusei e diretto a Nuoro, carico di pendolari e studenti, ha iniziato a perdere ingenti quantità di gasolio subito dopo l’arrivo dalla Pedemontana.

Il mezzo ha continuato a lasciare una scia di carburante fino a via Catte, dove l’autista si è accorto anche del fumo proveniente dal vano motore e ha deciso di fermarsi per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, allertate per il rischio che il pullman potesse prendere fuoco a causa della perdita.

Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e il mezzo, evitando ulteriori pericoli per i passeggeri e gli automobilisti in transito. Per consentire le operazioni di emergenza, la polizia locale ha disposto la chiusura al traffico di via Catte all’intersezione con via Mughina, con disagi alla circolazione nella zona.

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