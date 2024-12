La tempesta era prevista: pioggia, neve e freddo pungente. Così, ecco l’insolita Immacolata, nella sua cornice più suggestiva, quella di Fonni.

Ai piedi del Bruncuspina la cartolina è eloquente. Strutture ricettive prese d’assalto. In tanti hanno subito il fascino della prima neve di stagione. Un viavai incessante, che fa ben sperare.

«Un fine settimana da incorniciare», dice Annamaria Pirellas, dell’agriturismo Parco Donnortei di Fonni. «Siamo al completo, la gente aveva voglia di neve e di montagna». «Volevamo a tutti i costi esserci, per trascorrere del tempo in questo posto meraviglioso», afferma una ragazza giunta in mattinata da Ales, con nutrita comitiva di amici.

Poi l’auspicio di Pirellas: «Speriamo, a questo punto, di avere un Natale con la neve. Sarebbe bellissimo».

© Riproduzione riservata