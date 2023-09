Agguato nella notte a Fonni. Giovanni Mureddu, un autotrasportatore di 49 anni, è stato ucciso.

L’uomo prima è stato ferito da una fucilata mentre portando fuori dal garage la sua Fiat Sedici, all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Rossini. Poi è uscito dall’auto e ha provato a scappare verso la campagna in via Marceddu, ma ha potuto percorrere pochi metri. Il suo disperato tentativo di fuga è durato pochissimo: Mureddu è stato raggiunto e “giustiziato” con alcuni colpi di pistola, l’ultimo, probabilmente quello fatale, alla testa.

L’episodio è avvenuto ieri sera dopo le 23. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Fonni e della Questura di Nuoro, che indagano sulla vicenda coordinati dal pm Ireno Satta: stanno interrogando diverse persone vicine alla vittima e passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso alcune fasi dell’agguato. Si scava anche nel passato della vittima, che aveva diversi precedenti ed era stata anche coinvolta in una faida a Siurgus Donigala.

Ma decisivo nella ricostruzione potrebbe essere il testimone che ha segnalato il cadavere alle forze dell’ordine: l’uomo è stato sentito due volte dagli uomini della Squadra Mobile, che cercano di capire se abbia visto o sentito qualcosa nei momenti concitati del delitto.

L’autopsia sarà eseguita questo pomeriggio a Nuoro dal medico legale Salvatore Demontis.

La sindaca di Fonni Daniela Falconi ha espresso lo «sgomento» e la «tristezza» del paese per questa «ondata di violenza inaspettata».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata