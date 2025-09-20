Gravissimo incidente a Fonni.

La squadra 1A della sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta sulla provinciale SP 69 zona galoppatoi: per cause in corso di accertamento un’auto ha impattato contro una moto.

Ad avere la peggio il conducente – di nazionalità tedesca – alla guida della moto, che ha riportato una probabile lesione spinale.

Sul posto anche i carabinieri.

(Unioneonline)

