20 settembre 2025 alle 18:17
Fonni, schianto contro un’auto sulla sp 69: lesione spinale per il motociclistaLe cause in corso di accertamento, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri
Gravissimo incidente a Fonni.
La squadra 1A della sede centrale dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta sulla provinciale SP 69 zona galoppatoi: per cause in corso di accertamento un’auto ha impattato contro una moto.
Ad avere la peggio il conducente – di nazionalità tedesca – alla guida della moto, che ha riportato una probabile lesione spinale.
Sul posto anche i carabinieri.
