«La presenza della dermatite nodulare contagiosa impone un’attenzione massima: per questo, tutti i mezzi di trasporto dei cavalli saranno sanificati sia all’arrivo che alla partenza». A parlare è Franco Masuri, presidente della Società Ippica Fonnese (S.I.F.), al termine della riunione della commissione comunale di vigilanza che si è tenuta ieri in Comune a Fonni. L’incontro era finalizzato al collaudo del galoppatoio “San Cristoforo” in vista della manifestazione ippica “Sa Arrela de Vrores”, in programma sabato.

L’evento, inserito nel circuito AIRVAAS, richiamerà numerosi appassionati e vedrà anche lo svolgimento del primo “Trofeo dei Bar di Fonni”, oltre alla selezione del fantino che rappresenterà il paese al 39° Palio di Fonni, in calendario il 3 agosto.

Ma è l’aspetto sanitario ad aver dominato la seduta. In applicazione delle disposizioni emanate dall’Unità di crisi regionale, si è deciso che ogni mezzo adibito al trasporto degli equidi sarà sottoposto a sanificazione all’arrivo nel galoppatoio “San Cristoforo”. Al termine della giornata, prima del carico dei cavalli sui mezzi per il rientro in scuderia, sarà effettuata una nuova disinfestazione sugli animali.

«Sono misure indispensabili – ha ribadito Masuri – per garantire la sicurezza sanitaria della manifestazione e proteggere il comparto ippico, già messo alla prova dalla diffusione della malattia. La collaborazione tra istituzioni è stata fondamentale per permettere lo svolgimento regolare dell’evento.»

La Società Ippica Fonnese ha voluto ringraziare le autorità e i tecnici coinvolti per il prezioso supporto, rinnovando l’invito a cittadini e appassionati a partecipare a “Sa Arrela de Vrores”, un appuntamento che unisce tradizione, sport e responsabilità.

