A distanza di un mese dalla tragedia sulla SP 69, stamane a Fonni è stato inaugurato il Centro giovanile Interparrocchiale MI.LO.MA.MI intitolato ai giovanissimi Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu.

Per la cerimonia, svoltasi nel salone “Don Bussu”, la presenza dell’intera comunità, radunata per la messa di trigesimo nella vicina Parrocchia di San Giovanni Battista. In un clima di grande commozione, la proiezione di un video in ricordo dei quattro amici scomparsi nel tragico schianto, mostrando il logo del Centro, realizzato dai coetanei dopo un intenso lavoro al fianco del parroco Don Luciano Monni.

«Il Centro Giovanile - hanno commentato i promotori - nasce dal desiderio di offrire ai nostri bambini e ragazzi un luogo sicuro, accogliente e pieno di opportunità. Un luogo dove non ci si limita a giocare, ma si impara a conoscersi, a confrontarsi e, soprattutto, a crescere insieme e a coltivare quei valori e quel senso di comunità che da sempre contraddistinguono il nostro Paese».

Specificando, inoltre, di come «quei momenti difficili ci hanno insegnato a restare uniti, sostenerci a vicenda e trovare nella solidarietà la forza per andare avanti» e rivolgendo, così, un ulteriore pensiero a Coinu, Figus, Innocenti e Soddu: «È a loro che vogliamo dedicare questo centro con la speranza che ogni sorriso, ogni gioco e ogni attività che qui prenderà vita possa portare un po' del loro spirito» .

Numerosi i commenti sui social, dove anche la Proloco ha voluto condividere un filmato, che ha ripercorso l'impegno delle nuove generazioni: «Grazie a Don Luciano, agli amici di Michele, Lorenzo, Michele e Marco e a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione», ha commentato l’associazione turistica a margine della clip che ha raccolto l’abbraccio di tutta la Sardegna.

