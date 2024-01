Fonni piange la scomparsa di Marco Loddo, morto a soli 32 anni in seguito ad una grave patologia.

Per Loddo, da tempo parte del gruppo di maschere locali degli “Urthos e Buttudos” unanime il cordoglio della comunità locale, delle varie associazioni locali e isolane vicine alla cultura.

«Perdiamo un giovane figlio di questa comunità – dice commossa la sindaca Daniela Falconi- abbiamo pregato e sperato fino alla fine che Marco potesse farcela e riprendersi quanto prima. Siamo tutti addolorati e scossi dalla sua scomparsa. Resterà sempre vivo in noi il ricordo di un ragazzo perbene, laborioso e sempre in prima linea per il bene del paese. Ci mancherà tanto e in questo momento il nostro pensiero non può che andare alla sua famiglia a cui siamo particolarmente vicini».

Così Antonio Marratzu, Presidente degli Urthos e Buttudos: «Siamo scossi e increduli. Perdiamo un amico ma soprattutto un fratello con cui non solo abbiamo condiviso la passione per le tradizioni ma anche un legame unico nella vita di tutti i giorni». Continua: «Il suo ricordo vivrà per sempre in noi accompagnandoci in ogni nostra iniziativa. Siamo vicini alla famiglia».

Domani alle 15,30 i funerali. Annullate le iniziative culturali previste al paese nel fine settimana.

