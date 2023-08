Non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella dell'attentato, per il rogo in un’azienda a pochi passi dal centro di Fonni.

In fiamme un ingente quantitativo di foraggio e diversi trattori agricoli. Per spegnere l’incendio al lavoro quattro squadre di Vigili del fuoco per un totale di 20 uomini e 10 mezzi, e un elicottero che ha effettuato diversi lanci.

Lunghe le operazioni di bonifica e messa in sicurezza che proseguiranno anche nelle prossime ore.

Sul posto il funzionario di guardia della sede centrale.

In corso le indagini.

