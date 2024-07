Il no alla speculazione energetica sull’Isola passa anche dall’Europeade.

Decine di manifestanti a Nuoro hanno protestato con striscioni con su scritto “No alla speculazione energetica”, “Regione autonoma a statuto speciale” e “Alessandra, ferma tutto ora”, riferito alla presidente della Regione Alessandra Todde.

Manifesti che i dimostranti sono stati costretti ad abbassare, mentre la Polizia locale chiedeva loro le generalità.

Pochi giorni fa, nella serata inaugurale dell’Europeade, Gigi Sanna, frontman degli Istentales, ha organizzato un flash mob sul palco dello stadio Quadrivio, insieme al resto della band e ai giovani del gruppo folk “Saludos”: «L’Europeade – ha detto - è una manifestazione bellissima che ha diritto di esistere, però non possiamo non sensibilizzare l’opinione pubblica su quello che è il problema ambientale che stiamo vivendo in Sardegna. Non vogliamo assolutamente le pale».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata