Europeade, primi problemi in città.

Dalle 20 di ieri sera un gruppo di centinaia di spagnoli bivacca davanti al comune di Nuoro chiedendo spiegazioni sull’alloggio. Sono saliti da Oliena, l’arrivo era previsto per oggi, e protestano per le condizioni in cui sono stati sistemati in una palestra dove lamentano la presenza solo di pochi bagni per duecento persone.

Il gruppo groupdansespilo ha messo sulla sua storia di Instagram le foto che dimostrano la situazione.

Oggi è attesa la prima giornata inaugurale con 3000 figuranti e dopo le polemiche delle settimane scorse, con l’arrivo dei primi gruppi folk i primi grandi problemi.

© Riproduzione riservata