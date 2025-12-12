L'emergenza idrica è una costante a Nuoro e non solo, in tutti i periodi dell'anno. Proprio per questo motivo, da anni, il problema causa chiusure temporanee delle scuole, e agli studenti viene negato il diritto allo studio. Per far fronte al problema, dalla Regione sono in arrivo 220mila euro per i serbatoi delle scuole cittadine. Serviranno per l’acquisto delle cisterne da destinare ai plessi scolastici di competenza comunale. A darne notizia è l’assessora comunale ai Lavori pubblici Giulia Corda, che dopo l’interlocuzione con gli uffici dell’assessorato regionale alla Pubblica istruzione guidato da Ilaria Portas, ha ottenuto le risorse a valere sul fondo destinato ai finanziamenti urgenti per l’edilizia scolastica.

«Molte delle scuole della nostra città non erano provviste delle cisterne - dice Corda -. Abbanoa ci ha comunicato che nel corso dell’anno ci saranno diverse interruzioni dell’erogazione dell’acqua a causa di interventi per la manutenzione delle condotte cittadine. Pertanto, anche alla luce di questa situazione, e dopo aver eseguito dei sopralluoghi negli edifici scolastici di nostra competenza e aver predisposto delle schede da inviare in Regione, abbiamo chiesto e ottenuto i fondi che serviranno non solo per acquistare i serbatoi da installare ma anche per intervenire per un potenziamento del sistema in quelli già installati». Con l’acquisto dei serbatoi laddove ancora mancano e l’adeguamento degli altri, l’emergenza idrica che, negli anni scorsi, ha riguardato le scuole cittadine l'emergenza potrà essere gestita in maniera ottimale. «Il nostro obiettivo è quello di prevenire i disagi e di consentire ai nostri studenti di andare a scuola con continuità», conclude l'assessora.

