Forti disagi a Desulo, il paese montano di 2.200 abitanti che da 36 ore è senza corrente elettrica, senza linea telefonica e senza internet. Il tutto a causa di un guasto alle linee dell’alta tensione dovuto al maltempo.

In Barbagia, dove ieri si sono registrate copiose nevicate, il blackout è terminato intorno alle 19 mentre Desulo è rimasta isolata nonostante siano intervenuti i tecnici dell’Enel e della Protezione civile.

"Gli abitanti di Desulo – spiega il sindaco Giovanni Melis -, dove ci sono anche oltre un centinaio di ultra ottantenni, hanno dormito senza riscaldamento e non hanno possibilità di comunicare. Stiamo esaurendo le scorte di gasolio, anche il rifornitore è chiuso perché manca la corrente. Sta arrivando la Protezione civile con generatori piccoli per le attività". Il piano per la pulizia delle strade, conferma il primo cittadino, "ha funzionato benissimo ma qui ci sono problemi annosi. Desulo è l'unico paese veramente montano e i problemi sono verticali come le montagne: il posto è impervio e le linee sono logore. Ci dicono che c'è un guasto alla linea dell'alta tensione in cabine fuori paese, ma più di questo non sappiamo. L'Enel sta intervenendo con tre mega generatori ma il problema non si sta risolvendo. Ringrazio tutti quelli che si stanno impegnando a darci un mano - conclude Melis - e spero che le cose si risolvano presto".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata