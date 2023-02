Irregolarità nelle aziende agricole di Oniferi sono state rilevate dai carabinieri di Orotelli.

Cinque persone, co-titolari dell’attività, sono state denunciate a piede libero per ricettazione. Nella struttura sono stati trovati 3 capi di allevamento oggetto di furto. Il personale della Asl, inoltre, ha elevato sanzioni amministrative per 14.900 euro in relazione a 25 animali non regolarmente identificati. Uno degli allevatori è finito nei guai anche per aver presentato una falsa denuncia di smarrimento di 300 pecore a lui intestati.

In una seconda azienda è stata invece rilevata una differenza tra i capi di allevamento presenti e quelli censiti nella banca dati nazionale. Circostanza che è costata la denuncia ai due co-titolari. Dopo aver ricevuto le prescrizioni dell’Asl per la verifica numerica, avevano falsamente denunciato lo smarrimento di 788 ovini per regolarizzare la propria posizione. L’Asl ha inoltre emesso sanzioni per 18.300 euro per la mancata registrazione in uscita di 61 pecore.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata