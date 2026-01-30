Cinque euro per vincerne mezzo milione. È il colpo di fortuna che ha toccato Desulo il 28 gennaio. Il biglietto vincente è stato acquistato al tabacchi di Manuel Zanda, in via Cagliari, dove negli ultimi giorni si sono registrate altre vincite importanti: 500 e 1000 euro.

«Non sappiamo chi sia questa persona, ma festeggeremo lo stesso perché qualcuno è diventato ricco - racconta entusiasta Zanda -. Sono stato chiamato dal rappresentante dei Gratta e Vinci della zona. È stato lui a riferirmi che si trattava di 500mila euro ottenuti con un 20X da 5 euro. Si tratta del premio massimo possibile con quel biglietto. All'inizio non ci credevo, ho dovuto chiedere conferma più volte. Poi ci hanno mostrato uno schermo con le vincite della settimana e le migliori d'Italia: è comparso il nostro tabacchino. Abbiamo esultato». Ribadisce il titolare: «Non ci interessa sapere chi ha vinto, stiamo festeggiando perché qualcuno è diventato ricco. Non abbiamo nemmeno un sospetto, è uno dei biglietti più venduti tra chi passa a comprarlo, di Desulo e non. Questa settimana sono state vinte anche 1000 e 500 euro. È stato un giro fortunato. Sospettiamo molte altre vincite».

Accanto a lui, Sonia Pisu, anche lei presa dall'entusiasmo, aggiunge: «Siamo felicissimi di questa vincita e speriamo che ne arrivino tantissime altre. Facciamo diventare Desulo un paese ricchissimo». Il tabacchi è storico. Zanda lo ha però acquistato il primo aprile dell'anno scorso, e già si trova a celebrare grandi fortune. «Stavolta il primo aprile ha portato fortuna, e non è uno scherzo. In nemmeno un anno è davvero sorprendente, non ce l'aspettavamo. Eravamo scettici», afferma.

Non è la prima volta che capita in un mese e da inizio anno: a Jerzu, al bar caffè di Giuliano Piras, a pochi passi dall'ex municipio, il 7 gennaio, un fortunato si era aggiudicato un milione e mezzo di euro, sempre con un tagliando da cinque euro. Anche in quell'occasione, per la vincita record, il paese ha festeggiato per il grande importo e per il colpo di fortuna in un luogo che fino ad allora aveva visto sì delle vincite, ma non di quella portata. «Al 99 per cento è di Jerzu - aveva detto Piras -. Quella piccolissima percentuale di dubbio è legata a qualcuno che viene qui in paese magari per una visita in clinica. Comunque auguro felicità e salute al fortunato vincitore».

