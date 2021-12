Personale e clienti senza mascherina. Alimenti scaduti, alterati, anneriti, ossidati oppure presi freschi e “arbitrariamente” congelati. In totale: 55 chili di carne, pesce e verdure che sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di una serie di controlli a Belvì e ad Aritzo.

In azione, coordinati dalla Compagnia di Tonara, sono entrati i militari delle stazioni dei due paesi, in collaborazione con i Nas di Sassari.

L’obiettivo del servizio era duplice: verificare il rispetto delle norme anti-Covid, in particolare dopo l’entrata in vigore del cosiddetto “green pass rafforzato”, e verificare al contempo il rispetto delle norme-igienico sanitarie.

Come detto, in due locali della zona sono state ravvisate pesanti violazioni, sia amministrative che penali, in entrambi gli ambiti. Per questo, nei confronti dei due locali sono scattati i provvedimenti del caso, compresa la denuncia all’autorità giudiziaria.

