Prima novità, attesa da anni, visto che l'impianto di risalita nell'area di Bruncuspina è completato da tempo, è il collaudo della "nuova" seggiovia. Questione di giorni la firma dell'affidamento dell'operazione all'impresa. «Incrociamo le dita», dichiara la sindaca di Fonni Daniela Falconi, «ma tutti gli ostacoli finalmente sono stati superati».

Il vecchio rifugio di Bruncuspina

La seconda novità invece riguarda il rifugio. Accantonato, per diversi problemi, il progetto di costruirne uno nuovo, ecco invece in arrivo, dalla programmazione territoriale, 700 mila euro per ristrutturare quello vecchio. «Progetto sganciato dal piano neve», precisa l'assessore ai Lavori pubblici del comune di Fonni Mario Piras, «che speriamo di cantierare al più presto». Intanto è stata completata una prima serie di lavori sulla viabilità, mettendo in sicurezza una parte della strada che porta verso gli impianti. Questo grazie a un finanziamento regionale di un milione di euro. Per fare decollare il famoso piano neve però, servirà ora risolvere il problema della gestione dell'impianto di risalita.

Per diverse difficoltà non sarà per nulla facile e il Comune di Fonni da solo non appare in grado di farcela. Anche per questo Daniela Falconi ha lanciato un appello alla regione: «Serve un sostegno forte. Bisogna convincersi che l'unico impianto sciistico dell'isola non riguarda solo il nostro comune ma interessa tutta la Sardegna. Per questo chiediamo e ci aspettiamo un appoggio».

