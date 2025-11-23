Blackout a Seulo, oltre il danno la beffa: l'invio dei tre gruppi elettrogeni non è stato risolutivo ad arginare i disagi per l'interruzione della corrente elettrica in tutto il centro abitato.

A provocare i guasti la nevicata di giovedì notte. I gruppi elettrogeni inviati da Enel distribuzione, a 12 ore dall'interruzione dell'erogazione della corrente elettrica, non erano tutti riforniti di gasolio, dunque dalle 23.30 di ieri il paese è diviso tra luce e buio. Intanto per i titolari delle attività risulta inaccettabile che la mancanza di corrente provocata da una nevicata a 800 metri non venga ripristinata in tempi ragionevoli.

Patrizia Moi, titolare dell'hotel: «Sono stanca, ho l'albergo pieno di ospiti senza riscaldamento, venga Enel a spiegare perchè siamo in questa situazione».

La stessa indignazione per l'allevatore Tonio Moi: «Si sta cercando di riparare i guasti ma la verità è che Enel ci tiene nel Terzo Mondo. Sono quattro anni che puntualmente la neve manda in blackout Seulo».

