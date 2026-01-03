Momenti di forte tensione a Oliena, dove alle prime luci dell’alba, intorno alle 5 del mattino, si è verificato un grave episodio di violenza all’interno di un’abitazione. Le forze dell’ordine stanno valutando la posizione dell’aggressore e le eventuali responsabilità penali, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, rientrato a casa, avrebbe trovato la madre in compagnia di un’altra persona. Da lì sarebbe nata una lite, degenerata rapidamente. L’aggressore avrebbe inizialmente danneggiato l’auto dell’altro uomo, bucandone le ruote e tentando di allontanarla dalle abitazioni, presumibilmente con l’intento di darle fuoco.

La situazione sarebbe poi proseguita all’interno dell’appartamento, dove l’uomo, armato di coltello, avrebbe inseguito e minacciato l’altra persona. Nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, quest’ultima si sarebbe gettata dal balcone, riportando ferite che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale. L’uomo è in coma. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri. L’autorità giudiziaria sta ora esaminando i fatti per stabilire l’esatta qualificazione dell’episodio, che al momento viene descritto con certezza come una violenta lite, mentre resta al vaglio l’ipotesi di tentato omicidio.

