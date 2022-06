Sarà lutto cittadino a Oniferi per la morte improvvisa e tragica del piccolo Marco Zoroddu, il bimbo di appena 7 mesi ucciso da un infarto intestinale.

"Proclameremo il lutto cittadino per il giorno delle esequie, la cui data è ancora incerta, del nostro piccolo concittadino - ha affermato il sindaco uscente Stefania Piras – Annullate anche le prime comunioni. È un giorno triste”.

Marco si è sentito male venerdì mattina: inutile l’intervento repentino della nonna, grande esperienza da infermiera. La donna gli ha effettuato il massaggio cardiaco ma per il bambino non c’è stato nulla da fare, neanche dopo il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Sassari.

Solo per pochi istanti il cuore ha ripreso a battere, poi l'encefalogramma è tornato piatto lasciando nella disperazione mamma, papà e i fratellini di 9 e 6 anni.

(Unioneonline)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata