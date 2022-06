Oniferi in lutto per il grande dolore vissuto da una famiglia del paese colpita da una tragedia: un bimbo di sette mesi, il più piccolo dei tre figli, è morto in seguito a un malore.

L’emergenza è scattata ieri mattina, i soccorritori del 118 – chiamati dai genitori – hanno rianimato il bambino, probabilmente colto da un attacco cardiaco, che è stato poi trasferito in elicottero a Sassari.

Purtroppo però non ce l’ha fatta, il suo cuoricino ha cessato di battere nella giornata di oggi.

L’amministrazione comunale sta pensando di dichiarare il lutto cittadino per il giorno del funerale, che ancora non è stato fissato.

Per accertare la causa della morte potrebbe essere disposta l’autopsia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata