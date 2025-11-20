Il 22 e 23 novembre Autunno in Barbagia fa tappa a Atzara e Ollolai, che accoglieranno i visitatori in un percorso tra vino, arte, artigianato e cultura. Il calendario degli eventi proseguirà il 29 e 30 novembre a Gadoni e Oniferi.

Atzara, dal vino alla pittura – Tra le colline del Mandrolisai, Atzara racconta il legame tra la tradizione vitivinicola e la grande pittura costumbrista che ha reso celebre il borgo nel primo Novecento. Le cortes e i magasinos del centro storico ospiteranno degustazioni, mostre e laboratori. Il Museo del Vino sarà il cuore della manifestazione con dimostrazioni dedicate alla filiera del Mandrolisai DOC e alle produzioni locali. Il museo MAMA – Antonio Ortiz Echagüe ospiterà la mostra “Atzara. Il tempo di Figari. 1925–1935”, dedicata al maestro sardo. Programmati laboratori di tintura naturale, la vestizione dell’abito tradizionale, il corteo A s’antiga con bambini e maestranze del paese e gli itinerari Longevitas Mandrolisai, dedicati ai vini della longevità.

Ollolai, l’arte dell’intreccio e la memoria della montagna – Nel cuore del Gennargentu, Ollolai apre le sue cortes e le sue botteghe per un fine settimana dedicato ai mestieri d’un tempo, all’artigianato e alla cultura pastorale. Tra le protagoniste le maestre cestinaie, custodi dell’antica arte dell’intreccio dell’asfodelo, insieme agli artigiani del legno, del ferro e del tessuto. Le vie del centro si animeranno con mostre, sfilate in costume, laboratori e spettacoli musicali, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra tradizione e autenticità.

Il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò evidenzia: «Atzara e Ollolai testimoniano quanto ricchezza culturale e capacità produttiva siano strettamente intrecciate nella Barbagia. Qui il vino, l’arte e i mestieri tradizionali non sono soltanto memoria, ma risorse vive che generano valore, attrazione e nuova economia. La forza di questi territori sta proprio nella loro identità, che diventa impulso concreto allo sviluppo locale».

Il Presidente di ASPEN (Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese), Roberto Cadeddu afferma: «Il cuore di Autunno in Barbagia sono le persone. Ad Atzara e Ollolai il visitatore incontra comunità che sanno custodire i saperi, accogliere con autenticità e trasformare le proprie tradizioni in esperienze vive. È questo continuo dialogo tra chi arriva e chi abita i paesi a rendere unico il nostro circuito».

