Il 15 e il 16 novembre, Autunno in Barbagia fa tappa a Nuoro e a Tiana. A Nuoro, con Mastros in Nùgoro, e a Tiana, con Saperi e sapori della tradizione. Il fine settimana sarà dedicato al saper fare, all’arte e alla memoria collettiva, dove i paesi aprono botteghe, musei e antichi cortili per accogliere i visitatori in un racconto corale di cultura e identità. Il calendario di Autunno in Barbagia 2025 continuerà il 22 e 23 novembre con tappa ad Atzara e Ollolai.

Nuoro, Mastros in Nùgoro – Nuoro, la capitale della Barbagia, si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto, dove arte, artigianato e musica si incontrano. Le cortes e le butecas ospiteranno mostre, laboratori e dimostrazioni dal vivo, come lavorazione del legno e del ferro, accompagnati da concerti diffusi, percorsi del gusto e aperture straordinarie dei musei cittadini, come il Museo MAN e il Museo Deleddiano, che ospiteranno mostre e attività speciali per l’occasione. Il cuore dell’evento sarà lo storico quartiere di Santu Predu, dove strade e chiese saranno sede di percorsi musicali Coros in Cresia e Addobiu de Tenores, insieme ai laboratori e alle botteghe artigiane che animano il progetto Mastros in Nùgoro.

Tiana, Saperi e sapori della tradizione – Tiana, un piccolo borgo incastonato ai piedi del Gennargentu, conserva un patrimonio unico di archeologia industriale e tradizioni artigiane. Il percorso tra Su Molinu de Su Monzu e Sa Cracchera de tziu Bellu permetterà ai visitatori di riscoprire i mestieri antichi legati all’acqua, alla tessitura e alla lavorazione dell’orbace, attraverso laboratori e dimostrazioni aperte a tutta la comunità. Saranno presenti anche mostre, esposizioni e degustazioni di prodotti tipici, dai fagioli locali a sa pitzuda cun gherdas, in un percorso che unisce natura, storia e convivialità.

Il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò dice: «Nuoro e Tiana incarnano due esempi di comunità che fanno della cultura e dell’artigianato un motore di crescita. Dal centro urbano che produce innovazione e creatività alla piccola realtà che custodisce antichi mestieri, il filo conduttore resta lo stesso: valorizzare il territorio attraverso il lavoro, la qualità e la cooperazione». Il Presidente di ASPEN, Roberto Cadeddu aggiunge: «Autunno in Barbagia è un racconto continuo di persone e territori. A Nuoro e Tiana si respira la Sardegna più autentica: nei laboratori, nei musei, nelle piazze che si riempiono di suoni e di storie. È questo intreccio tra tradizione e partecipazione che dà forza al circuito e lo rende ogni anno più vitale».

© Riproduzione riservata