I Grandi Magazzini Ruju Cicalò, storica realtà commerciale nuorese attiva dal 1962, stanno vivendo un momento di riflessione sul futuro. La famiglia proprietaria in una nota spiega che si sta «valutando l’eventuale cessazione dell’attività» e, al contempo, «si sta esplorando possibili interessi da parte di operatori attivi negli stessi settori merceologici».

Insomma dopo oltre sessant’anni di presenza in città, i Magazzini hanno progressivamente ridotto i reparti originari, mantenendo attivi solo settori selezionati come articoli per la casa, cartolibreria, giocattoli e abbigliamento intimo. Ma ora la grande concorrenza del web apre a nuove riflessioni. Tanto che la proprietà in una nota fa intravedere l’addio a come i nuoresi hanno conosciuti fino ad oggi i Magazzini Cicalò e si spinge oltre, ringraziando «le collaboratrici e i collaboratori che hanno accompagnato l’attività con professionalità e dedizione, così come la città di Nuoro che ha sostenuto e riconosciuto il valore dei Magazzini fin dalla loro nascita».

Intanto, in attesa delle decisioni definitive, non manca l’invito ad approfittare dei saldi di gennaio, occasione in cui saranno proposte condizioni particolarmente vantaggiose su un’ampia selezione di prodotti.

