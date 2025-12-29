L'allevatore di Sindia Antonio Oggianu, di 47 anni, è morto stamattina all'ospedale dove era stato ricoverato due mesi fa, vittima di un grave incidente sul lavoro che si è verificato lo scorso ottobre in una azienda agricola nelle campagne del paese, vicino alla strada per Scano Montiferro.

Mentre manovrava un trattore, Oggianu è caduto a terra ed è stato travolto dal mezzo.

L'uomo, prontamente soccorso, era stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Nuoro e poi all'ospedale Marino di Cagliari, ricoverato nell'unità spinale. In un primo momento sembrava che se la sarebbe cavata. Ma la situazione si è aggravata e stamani è arrivato il decesso.

Sulla vicenda c'è una inchiesta in corso, se ne occupano i carabinieri della compagnia di Macomer e gli addetti dello Spresal.

