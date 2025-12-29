Dorgali, escursionista cade in arrampicata: elicottero in azionePaura per un 41enne trasferito all’ospedale San Francesco di Nuoro con un trauma cranio-facciale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Aveva scelto di trascorrere l’antivigilia di fine anno all’insegna dello sport all’aria aperta. Ma per un 41enne francese la giornata di oggi si è conclusa all’ospedale San Francesco di Nuoro per aver riportato un trauma cranio-facciale.
L’incidente è successo intorno a mezzogiorno a Cala Fuili, durante un’arrampicata. Per cause ancora da accertare, l’arrampicatore è caduto da un’altezza di cinque metri. I compagni d’avventura hanno provveduto ad allertare il 118 e la centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia.
Il ferito è stato recuperato mediante l’impiego del verricello, dopo l’atterraggio in spiaggia una volta sul posto lasciata la squadra del soccorso.
Durante le operazioni di recupero, l’uomo è rimasto sempre vigile e cosciente, sebbene per la dinamica dell’incidente la centrale abbia assegnato all’evento un codice rosso. In Pronto soccorso, l’escursionista è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un quadro neurologico rassicurante.