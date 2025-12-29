Aveva scelto di trascorrere l’antivigilia di fine anno all’insegna dello sport all’aria aperta. Ma per un 41enne francese la giornata di oggi si è conclusa all’ospedale San Francesco di Nuoro per aver riportato un trauma cranio-facciale.

L’incidente è successo intorno a mezzogiorno a Cala Fuili, durante un’arrampicata. Per cause ancora da accertare, l’arrampicatore è caduto da un’altezza di cinque metri. I compagni d’avventura hanno provveduto ad allertare il 118 e la centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia.

Il ferito è stato recuperato mediante l’impiego del verricello, dopo l’atterraggio in spiaggia una volta sul posto lasciata la squadra del soccorso.

Durante le operazioni di recupero, l’uomo è rimasto sempre vigile e cosciente, sebbene per la dinamica dell’incidente la centrale abbia assegnato all’evento un codice rosso. In Pronto soccorso, l’escursionista è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un quadro neurologico rassicurante.

