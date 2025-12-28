Siniscola si prepara a vivere una serata carica di fascino e spiritualità. Domani pomeriggio, 29 dicembre, alle ore 19, andrà in scena il Presepe vivente, una rappresentazione suggestiva che trasformerà il centro storico in una Betlemme senza tempo. L’evento vedrà la partecipazione di circa 40 figuranti in costume: soldati romani, pastori, panettieri, artigiani, popolani, osti, mendicanti, angeli e Re Magi, oltre ad alcuni animali veri, tra cui anche due cammelli, che renderanno ancora più realistica l’atmosfera.

Al centro della manifestazione ci sarà la Natività, fulcro simbolico e spirituale della rappresentazione: Maria e Giuseppe nella grotta di Betlemme, accanto al Bambin Gesù adagiato umilmente in una mangiatoia.

La rappresentazione sarà itinerante: partirà dalla chiesa parrocchiale per poi spostarsi verso la chiesa del Rosario. Il Presepe vivente è stato finanziato dal Comune di Siniscola. La direzione artistica è affidata al maestro Luigi Ferracani. L’organizzazione è curata dai Cursillos di Cristianità, con il coinvolgimento della Teatrale San Giovanni Battista e la collaborazione del parroco don Antonello Tuvone.

