Un paese scosso, ammutolito. Oliena non si dà pace dopo la tragedia di ieri pomeriggio, nelle campagne di Sa Serra: per quella battuta di caccia finita in tragedia. A colpire mortalmente per errore l’allevatore Andrea Puddu, con una fucilata, sarebbe stato il suo compaesano Giovanni Puligheddu, 71enne, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Nuoro con l’accusa di omicidio colposo.

Quella di Oliena è una comunità sconvolta. D’altronde, i cacciatori nel paese adagiato ai piedi del Corrasi sono circa 300. Una grande famiglia.

Il terribile incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 16. La nutrita comitiva era impegnata in una battuta di caccia grossa. Stando ad alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, chi ha sparato sarebbe stato ingannato dal movimento repentino di un cinghiale. Il colpo è partito, secco, ma ha centrato al petto Andrea Puddu, senza lasciargli scampo.

Intanto, oggi alle 17 è in programma al Brotzu l’autopsia sul corpo dello sfortunato allevatore. L’incarico è stato conferito al dottor Roberto Demontis.

© Riproduzione riservata