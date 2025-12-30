«A Capodanno nessuno si deve ammalare». Quasi un divieto cinico quello della direzione del distretto sociosanitario che, dopo la chiusura di Natale, adesso chiude la guardia medica anche per Capodanno.

Non ci sono medici disponibili, per cui la guardia medica rimarrà chiusa dalle 10 alle 20 di domani e poi ancora per 24 ore, fino alle 9 del mattino del 2 gennaio. La chiusura della guardia medica è disposta dalla direzione del distretto sociosanitario di Macomer, che lo ha comunicato anzitempo all'amministrazione comunale, la quale ha provveduto ad informare i cittadini. Il presidio sanitario è rimasto chiuso anche per le feste natalizie. La chiusura non è considerata accettabile, soprattutto durante le festività di fine anno. Si tratta di un servizio fondamentale, che sta creando disagi su disagi. E' successo a Natale, soprattutto tra gli anziani, che per una urgenza sono dovuti andare alla guardia medica di Borore o addiritura al pronto soccorso di Nuoro e Oristano. Per Capodanno si teme il peggio.

