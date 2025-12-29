A Macomer quattro assessori nuovi da stamattina hanno preso il posto dei quattro assessori che hanno dovuto lasciare in virtù di un accordo post elettorale che il sindaco Riccardo Uda chiama «turnover».

Si è aperta così, stamattina, la riunione del consiglio comunale che, con la nuova giunta, dovrà approvare il bilancio di previsione finanziario del 2026-2028.

La riunione si è aperta in un clima particolare, con l'assenza di due assessori uscenti, Toto Listo e Aldo Demontis, che però lascia integri i numeri per affrontare l'ultimo scoglio del 2025.

Il posto di Aldo Demontis, assessore ai lavori pubblici, è stato affidato a Danilo Masala, quello allo sport, al posto di Mariano Barria, subentra Federico Castori. All'ambiente, Toto Listo viene sostituito da Luciano Mazzette, mentre l'assessorato alla cultura, finora ricoperto da Fabiana Cugusi, viene affidato a Rita Atzori.

Il sindaco ringrazia gli assessori uscenti a e assegna il ruolo di capogruppo della maggioranza a Maurizio Muzzu. Non rientra in questo turnover Teresa Bucciarelli, per impegni legati all'attività di medico di famiglia. «Bucciarelli - dice il sindaco - svolge un importante ruolo nel consiglio comunale, ma soprattutto svolge un lavoro eccellente nella comunità».

Dopo l'insediamento dei nuovi assessori, il consiglio comunale ha avviato la discussione per l'approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione delle aliquote dell'addizionale Irpef per il 2026 e l'approvazione delle aliquote e detrazioni Imu sempre per il 2026.

