Il Prefetto della Provincia di Nuoro ha convocato per un incontro Vedetta 2 Mondialpol e altre società attive nel trasporto valori in Sardegna.

Lo scopo della convocazione è stato quello di «condividere un Protocollo di Intesa finalizzato ad aumentare la sicurezza del servizio di scorta e trasporto valori nel territorio del nuorese e nell’intera Sardegna», spiega una nota.

Sul tavolo, «misure atte a mitigare il rischio di attacchi a furgoni portavalori. Il protocollo vede coinvolti gli operatori del trasporto valori, le Forze dell’Ordine e ANAS, che ha una visione più chiara e ampia sulla situazione della percorribilità e sicurezza delle strade».

«L’incontro – sottolinea la Prefettura nuorese – è stato quanto mai utile e costruttivo, e ha portato a una serie di misure anche tecnologiche da mettere in atto, per mitigare il rischio di assalti a furgoni portavalori».

«Grazie a questo accordo - affermano i rappresentanti di Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. Giancarlo De Fina, Titolare della Licenza, e Rita Achenza, Coordinatrice Operativa dell’intera area Sardegna - rafforziamo la collaborazione con le Forze dell’Ordine e con importanti Enti trasversali come ANAS, mettendo a sistema competenze, tecnologie e canali di comunicazione. L’obiettivo è uno solo: garantire maggior sicurezza per gli operatori, per la cittadinanza e per tutto il territorio. È un esempio concreto di come pubblico e privato possano lavorare insieme in modo efficace e responsabile. Siamo molto soddisfatti di questo incontro. Un altro importante passo avanti per il nostro settore».

