Ancora disagi ma limitati alla notte in arrivo per gli automobilisti nuoresi e non che nelle ore notturne di venerdì percorreranno la strada statale 131 Dcn, la principale arteria di collegamento tra Nuoro, Olbia e il resto dell’Isola.

Anas ha infatti annunciato la chiusura totale di entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra il chilometro 50 e il chilometro 61, ovvero dallo svincolo di Prato Sardo fino a quello di Marreri, per consentire gli interventi di manutenzione della galleria di Prato Sardo.

La chiusura sarà operativa dalle 22 di venerdì 24 ottobre fino alle 6 di sabato 25 ottobre 2025.

Si tratta di una fascia oraria scelta proprio per ridurre al minimo i disagi, anche se la circolazione subirà inevitabili rallentamenti.

Durante i lavori, tutto il traffico verrà deviato all’interno del centro abitato di Nuoro.

Gli automobilisti provenienti da Cagliari e Sassari dovranno uscire al primo ingresso di Nuoro, mentre chi arriva da Olbia dovrà imboccare lo svincolo di Marreri.

L’intervento, spiegano da Anas, è necessario per garantire la sicurezza e la piena funzionalità della galleria, e rientra nel più ampio programma di manutenzione straordinaria lungo la strada statale 131 Dcn.

