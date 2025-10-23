Allarme nella notte a Nuoro: è accaduto giovedì 16 ottobre, quando in un evidente stato di alterazione, attorno alle 22 una coppia ha iniziato a prendere a calci le auto in sosta nelle vie sotto piazza Veneto. A segnalare l’episodio alla polizia sono stati alcuni residenti.

All’arrivo delle Volanti della polizia, la donna si è scagliata contro di loro e, poco dopo, anche l’uomo avrebbe reagito con violenza. Entrambi sono stati bloccati e condotti in camera di sicurezza.

I due (difesi dagli avvocati Carlo Murru e Andrea Puledda) sono comparsi per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, Filippo Orani, per rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Alla donna, nuorese, il giudice ha applicato l’obbligo di firma.

Il compagno, cuoco originario di Fonni, invece deve rispondere anche del reato di evasione poiché al momento dei fatti avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. Invece lui era beatamente a Nuoro a spassarsela, senza motivo e permesso. Per il fonnese quindi si sono aperte le porte del carcere.

Le accuse a carico dei due potrebbero aggravarsi se i proprietari delle auto danneggiate decideranno di sporgere querela.

© Riproduzione riservata