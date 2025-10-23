Otto ragazzi di Orani sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per aver organizzato e partecipato, lo scorso 13 ottobre, a una corsa a cavallo non autorizzata tra le vie del paese, poco prima dei festeggiamenti in onore di San Daniele.

La competizione improvvisata ha provocato momenti di pericolo per i cittadini, i cavalieri e gli animali, costringendo i militari della stazione di Orani, coordinati dalla Compagnia di Ottana, ad avviare immediate indagini.

Attraverso la ricostruzione dettagliata del percorso e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità di tutti i partecipanti, quattro dei quali con precedenti di polizia.

