Macomer, emergenza vespe: chiusa la scuola mediaIl Comune dispone la disinfestazione dell’edificio
Un nido di vespe, di notevoli dimensioni, è stato individuato all'interno dell'area che ospita la scuola media numero 2, in via Bechi Luserna. Subito è scattata l'emergenza.
Dopo un sopralluogo è stata quindi accertata una situazione di infestazione localizzata di particolare consistenza, con probabile rischio sanitario dovuto ad eventuale puntura degli insetti e la necessità di disporre di misure straordinarie.
Per permettere la bonifica e la messa in sicurezza dell'intero istituto, il sindaco, Riccardo Uda, ha quindi predisposto, con un'apposita ordinanza, la chiusura della scuola media di via Bechi Luserna, per la giornata di lunedì.
La chiusura si è resa necessaria per consentire l’intervento, in sicurezza, di rimozione del nido di vespe, con l'intervento di una squadra specializzata.