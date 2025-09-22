la mobilitazione
22 settembre 2025 alle 16:07
Anche Nuoro in piazza per Gaza, dal Comune cittadinanza onoraria a Francesca AlbanesePresidio di cittadini, famiglie e attivisti davanti al municipio
Persone di ogni età hanno manifestato per Gaza davanti al municipio di Nuoro.
Il consiglio comunale è convocato per una seduta ad hoc in difesa del popolo palestinese e per riconoscere la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice all’Onu su Gaza.
All’esterno tante bandiere palestinesi e un imponente presidio di cittadini, famiglie e attivisti
