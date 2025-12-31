Oliena si prepara a vivere una giornata di raccoglimento e rispetto.

Domenica prossima, 4 gennaio, tutti i cacciatori del paese osserveranno una giornata di silenzio venatorio in segno di lutto e cordoglio per la tragica morte di Andrea Puddu, 58 anni, allevatore di Oliena, rimasto ucciso durante una battuta di caccia.

A comunicarlo è stata l’Amministrazione comunale, che ha visto approvata all’unanimità la propria richiesta, avanzata tramite il consigliere delegato alla caccia Federico Lai e rivolta a tutti i cacciatori olianesi. Un’iniziativa condivisa e sentita, che punta a esprimere vicinanza alla famiglia della vittima e a testimoniare il dolore dell’intera comunità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente dell’autogestita Paolo Malune, per l’impegno dimostrato nel sensibilizzare i capi caccia delle diverse compagnie di Oliena, favorendo una partecipazione corale all’iniziativa.

«Si tratta di un gesto dal forte valore umano e comunitario - fanno sapere dall’Amministrazione - un atto di solidarietà e cordoglio condiviso, che dimostra la sensibilità e il rispetto della nostra collettività nei momenti più difficili».

Intanto oggi Oliena si stringe attorno alla famiglia di Andrea Puddu per l’ultimo saluto. L’uomo è morto domenica pomeriggio nella riserva di Sa Serra, colpito da quattro pallettoni al torace durante una battuta di caccia.

L’autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Demontis all’ospedale Brotzu di Cagliari, ha confermato le cause del decesso.

Per la vicenda è indagato per omicidio colposo Giovanni Puligheddu, 71 anni, compagno di caccia della vittima, che si è presentato spontaneamente in caserma ammettendo le proprie responsabilità.

Secondo quanto ricostruito finora, il colpo sarebbe partito dal suo fucile al momento dell’improvvisa uscita di un cinghiale. L’arma è stata sequestrata e le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Andrea Puddu lascia la moglie e un figlio di 10 anni.

I funerali si terranno oggi alle 15, nella parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola ad Oliena, in un clima di profondo dolore e partecipazione da parte dell’intera comunità.

