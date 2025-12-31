Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo a Siniscola per il presepio vivente organizzato dai Corsillos di Cristianità, che ha richiamato circa un migliaio di persone.

Un successo che ha confermato quanto l’iniziativa sia sentita dalla comunità, capace di unire fede, tradizione e spettacolo in un’unica, intensa rappresentazione.

Circa quaranta i figuranti coinvolti, protagonisti di una messa in scena che ha regalato momenti di profonda spiritualità e grande suggestione.

Le prime due scene, l’Annunciazione e la visitazione di Maria ad Elisabetta, sono state allestite nella chiesa del Rosario, creando un clima raccolto e carico di significato. Da lì la comitiva si è poi spostata verso la fondazione Farris-Tedde, dove ha preso vita la Natività di Gesù con Maria e Giuseppe, cuore dell’intera rappresentazione.

Sotto la regia del maestro Luigi Ferracane, con la partecipazione della Teatrale San Giovanni Battista, il presepio vivente ha visto sfilare soldati romani, pastori, panettieri, artigiani, popolani, osti, mendicanti e angeli, insieme anche ad alcuni animali veri che hanno contribuito a rendere ancora più autentica l’ambientazione.

Particolarmente suggestiva l’adorazione dei Re Magi, giunti a donare oro, incenso e mirra al Bambin Gesù, accompagnati da due cammelli che hanno reso la scena ancora più realistica.

Alla manifestazione erano presenti il parroco don Antonello Tuvone con il vice don Rosario Mesina e il sindaco Gian Luigi Farris. La serata si era aperta con il concerto dei ragazzi della parrocchia nella chiesa di San Giovanni Battista, dove campeggia anche il presepio in versione sarda allestito dai fedales del 1979, ulteriore segno di una tradizione che continua a vivere e a coinvolgere intere generazioni.

