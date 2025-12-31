In casa aveva un chilo e mezzo di marijuana: per questo ieri pomeriggio, a Nuoro, la Polizia ha arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio predisposti dal Questore, insospettiti dall’atteggiamento del giovane al loro passaggio, hanno proceduto a una perquisizione personale, estesa poi al domicilio.

L’attività ha dato esito positivo e ha permesso di ritrovare 1.513 grammi di marijuana, due piantine in piccoli vasi e un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

