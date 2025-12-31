Ancora un incendio d’auto a Nuoro. Intorno alle 1:20 di questa notte, una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Pablo Neruda per il rogo di una Amarok Volkswagen.

All’arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, scongiurando ulteriori pericoli per le case vicine.

Sul luogo anche la squadra volante delle Polizia, impegnata assieme al 115 negli accertamenti per ricostruire le cause dell’incendio e l’esatta dinamica dell’accaduto.

