Un frame che fa discutere e amareggia: un ragazzo che si accanisce contro una “pallina” di Natale gigante, la stacca e la porta via. È l’immagine diventata simbolo dell’ennesimo episodio di inciviltà avvenuto nel centro storico di Nuoro, in uno degli angoli più suggestivi dell’antico rione di Seuna, in via Le Grazie, a pochi metri dall’omonima chiesa storica. A raccontare l’accaduto è il proprietario di Panelentu, attività che da anni prova a valorizzare la zona anche attraverso piccoli gesti di bellezza e colore.

Le decorazioni natalizie — tre palle gonfiabili posizionate lungo la via — erano pensate per rallegrare un contesto elegante e ricco di storia. Una di queste, però, è stata portata via. «“A Nuoro non c’è mai niente”… quante volte i nostri ragazzi, e anche noi prima di loro, lo abbiamo detto e ridetto?», scrive il commerciante nel suo sfogo. «Bisognerebbe capire in che senso non c’è mai niente, perché da rubare, per esempio, ci sono diverse cose. Tre palle gonfiabili sono una di queste». Parole che non nascondono l’amarezza, ma che puntano il dito su un problema più profondo: il rispetto per i luoghi comuni e per chi prova a prendersene cura.

«Quasi ci si commuove nel vedere dei giovani grandicelli all’anagrafe, un po’ meno nello spirito, portare via un poco di colore messo lì a rallegrare una via bella, elegante, imbruttita però, talvolta, da certi “uomini”», conclude. L’episodio riapre il dibattito sul senso di appartenenza e sulla responsabilità collettiva verso il patrimonio urbano. Piccoli gesti, come una decorazione natalizia, possono sembrare marginali, ma rappresentano un segnale di attenzione e di amore per la città. Quando vengono sottratti o danneggiati, a essere colpita non è solo una vetrina, ma l’idea stessa di comunità.

