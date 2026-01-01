Sono due bimbe l’ultima nata del 2025 e la prima nata del 2026 all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Si tratta di Sole e di Cataleya, venute al mondo nel Punto nascite del capoluogo barbaricino nella notte di San Silvestro.

«Il 2025 - dice il dottor Antonio Onorato Succu - si è concluso con 842 nati, uno in più rispetto al 2024, in cui i nuovi nati erano stati 841. Nel 2025 ultima nata è una bambina di Samugheo, nata alle 18 del 31 dicembre, che si chiama Sole, mentre il primo nato del 2026 è lo stesso una femminuccia, figlia di una giovane donna di Borore, attualmente residente a Buddusó: si chiama Cataleya, il nome di un bellissimo fiore, e ha visto la luce nella sala parto del San Francesco alle 7.24 del 1° gennaio 2026».

