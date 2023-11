La Pro loco di Desulo rinasce dopo un lungo periodo di pausa. E nella serata di ieri, presso la sala consiliare del Municipio, si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo che resterà in carica per i prossimi 4 anni.

A comporlo, la presidente Alessandra Peddio, Angelica Gioi, Franco Mulvoni, Ignazio Lai, Ireneo Peddio e il revisore dei conti Sebastiano Floris. Oltre 200 gli associati che hanno partecipato in massa alla votazione, a cui non è voluto mancare il presidente regionale delle Pro loco Raffaele Sestu e il sindaco Gian Cristian Melis.

«Siamo entusiasti per questo nuovo percorso – spiega Alessandra Peddio - in una settimana abbiamo raggiunto centinaia di adesioni, che dimostrano il grande clima di entusiasmo intorno all’associazione. Intendiamo promuovere l’immagine della comunità insieme a tutte le altre associazioni, in collaborazione col Comune».

Sulla stessa linea il sindaco Melis: «Accogliamo con vivo piacere la rinascita di un’associazione vitale per il paese. Ci impegneremo a supportare la Pro loco in tutte le iniziative che metterà in campo».

Già definito il cronoprogramma: entro la fine dell’anno l’approvazione del consultivo e l’elezione dei rappresentanti di maggioranza e opposizione del consiglio comunale. Da Gennaio 2024 le prime attività dell’associazione.

© Riproduzione riservata